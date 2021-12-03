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Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, yönetecek.

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek istiyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Rekor maçı

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son çalışmanın ardından netleşecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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