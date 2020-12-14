Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:08
Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar ve geniş alanda çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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