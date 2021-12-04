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Montella: "Rakibin birinci olması tesadüf değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor karşısında gösterdikleri performanstan çok memnun olduğunu belirterek, rakibin birinci olmasının da tesadüf olmadığını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor karşısında gösterdikleri performanstan çok memnun olduğunu belirterek, rakibin birinci olmasının da tesadüf olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da, teknik direktör Vincenzo Montella düzenlediği basın toplantısında, rakibin birinci olmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Futbolcuları tebrik ediyorum. Maç esnasında çok pozisyon bulduk. İleride baskımızı hissettirdik. Kendi oyunumuzu sergilemeye devam ettik. Rakip iki kez net geldi ve o golleri de yaptı. Onların birinci olması tesadüf değil. Performans olarak memnunum ama skordan ötürü üzgünüz. Çocukları tebrik etmek istiyorum. İstediğimiz gibi kendimizi yansıttık" ifadelerini kullandı.

"Biz buraya gelirken hedefimiz kazanmaktı" diyen Montella, "Performans olarak bunu da yansıttık. Kaleye de çok fazla gittik ama bitirici olamadık. Rakip de iki kere net bir şekilde geldi. Hedef galip gelmekti. Çocukları tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu - TRABZON

Montella: Rakibin birinci olması tesadüf değil

Montella: Rakibin birinci olması tesadüf değil

Montella: Rakibin birinci olması tesadüf değil

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