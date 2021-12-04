Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre bu hafta sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Avcı, Adana Demirspor karşısında sakatlığı bulunan Anders Trondsen yerine Denswil'e şans verdi.

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Djaniny ve Erce Kardeşler de Adana Demirspor' karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatıp takımla çalışmalara başlayan Anastasios Bakasetas ise yedekler arasında yer aldı.

Trabzonspor'un bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan 78'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek liste halinde seçilmesi beklenen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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