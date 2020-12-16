Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

16.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:23
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Adana Demirspor karşısında önemli rotasyon yaparak ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Avcı, Uğurcan, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio ve Plaza'ya görev verdi. Bordo-mavililerde Uğurcan, Afobe, Djaniny, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 isim kadroda yer almadı.PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZTrabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şuana kadar sadece iki maçta toplamda 6 dakika süre alan Plaza Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili forma ile 11'de sahaya çıktı. Ayrıca altyapıdan yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maça çıktı ve Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.KULÜBEDE FORVETLER YER ALMADITrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasında forvet mevkiinde Plaza'ya görev verirken, bordo-mavililerin yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı. Avcı, bu maçta takımın forvet oyuncularından Ekuban, Afobe ve Djaniny'den herhangi birini kadroya dahil etmedi.STOPERDE YİNE HUGO VE EDGAR İKİLİSİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Adana Demirspor karşılaşmasında önemli değişiklikler yaparken savunmada fazla değişikliğe gitmedi. Özellikle de Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte savunmada sergiledikleri performans ile beğeni toplayan Edgar Ie ile Vitor Hugo bu maçta da 11'de şans buldu. Avcı beklenenin aksine Hüseyin ile Hosseini'yi kulübede oturturken, Campi de kadroya dahil edilmedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

İlgili Haberler

Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından
Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından
Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti
Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti
Adana Demirspor'da göreve Cüneyt Dumlupınar getirildi
Adana Demirspor'da göreve Cüneyt Dumlupınar getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:26:09. #1.15#
title