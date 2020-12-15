Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
15.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:46
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı