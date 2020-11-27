Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
27.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:22
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN,
27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da yapılan kura çekimi işe Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor - Adana Demirspor ile eşleşti.
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı, 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.