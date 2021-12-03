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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmana tedavisi devam eden Anders Trondsen'in katılmadığı, Djaniny ile kaleci Erce Kardeşler'in ise takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri

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