Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmana tedavisi devam eden Anders Trondsen'in katılmadığı, Djaniny ile kaleci Erce Kardeşler'in ise takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.