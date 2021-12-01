Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, tedavileri yapılan Erce Kardeşler, Trondsen ve Djaniny katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.