Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, tedavileri yapılan Erce Kardeşler, Trondsen ve Djaniny katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

 İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

AA / Hasan Taşcan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title