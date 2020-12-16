Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

16.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:17
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs kapsamında gerçekleşecek karşılaşma Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı 18:15'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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