Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
16.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:17
Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs kapsamında gerçekleşecek karşılaşma Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi gün? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Trabzonspor-Adana Demirspor Maçı 18:15'de başlayacak.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.