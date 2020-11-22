Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti

Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. İlk yarıda Ekuban'ın attığı golle galip gelen Trabzonspor böylece 5 maç aradan sonra üç puan almayı başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda ağır yağış altında oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'dan geldi. BB Erzurumspor'un 39. dakikada Marlon'un kendi kalesine yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

5 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Trabzonspor puanını 9 yaparken, 5 maçtır kazanamayan BB Erzurumspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

11 MAÇ SONRA EVİNDE GOL YEMEDİ

Bu maça kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçında bu kötü istatistiği bozdu.

Öte yandan bu maç öncesinde evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana süren üst üste üç mağlubiyet almama serisini korudu.