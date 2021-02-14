Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından adeta durdurulamıyor.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 39 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 sıra tırmanışa geçerek 45 puanla dördüncülükte kendine yer buldu. Trabzonspor, Avcı ile alt sıralardan kurtularak zirve yarışının içine girdi.

Yüksek puan ortalaması

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 16 maçta topladığı 39 puanla maç başına 2,43 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (1-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

Geçen sezonki seriyi yakaladı

Trabzonspor, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i de evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Averajı düzeltti

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile averajını da düzeltti.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek artı 12'lik averaj yakaladı.

İlk 8 haftada eksi 5 averajı bulunan bordo-mavililerin averajı böylelikle artı 7'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç