Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak

19.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:13
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet özlemine de son vermeye çalışacak.

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet özlemine de son vermeye çalışacak.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelemeyerek sadece 2 puan topladı.

Trabzonspor, son 5 haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetti, Fenerbahçe karşısında İstanbul'dan da 3-1'lik mağlubiyetle döndü.

Kasımpaşa'ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'un görevine son veren Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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