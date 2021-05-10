Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon dış saha maçlarını mağlup olmadan tamamlamak istiyor.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon dış saha maçlarını mağlup olmadan tamamlamak istiyor.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

197 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 197 gündür mağlup olmadı.

Deplasmanda daha fazla puan topladı

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan toplarken iç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puanı hanesini yazdırmayı başardı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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