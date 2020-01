Trabzonspor'a yeni sponsor

21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:53

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un büyüklüğüne değer katacak sponsor olmasına önem gösteriyoruz

"Trabzonspor'un planı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanıp ve pazarlamak"

"Yardımcı hocanın da kariyerli olmazı lazım""Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var""Sosa, çok yetenekli profesyonel bir sporcu""Kulüplerle alakalı kamuoyunda olumsuz gündem ve gerginlik yaratacak söylemlerin, konuşmaların içinde olmak hoş değil""Hiçbir kulübün, başkanının, hocasının, oyuncusunun ismini ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik"'Trabzon çok farklı bir şehir"Caner Dikici: Sporun içindeyiz ve spora her zaman destek veren bir tarafımız var"Taraftar ve kulüp arası köprüyüz"

Mustafa AKIN - Yağmur YETİMOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Trabzonspor, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda ile 5 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda CEO'su Caner Dikici'nin de katıldığı İstanbul'daki törende önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Ağaoğlu, her önlerine gelen kurumla değil, kendilerine değer katacak kurumlarla anlaşma imzaladıklarını söyledi. Kulübün hedeflerinden de söz eden Başkan Ağaoğlu, "Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor Kulübü'nün hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır" dedi.AĞAOĞLU: TRABZONSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNE DEĞER KATACAK SPONSPOR OLMASINA ÖNEM GÖSTERİYORUZİmza töreninde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TAB Gıda önemli bir zincir; 4 kıta, 8 ülkede binlerce restoran ama özüne baktığımız zaman ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan grubun kuruluşu. Trabzonspor olarak bizim yönetimimizin sponsor bakış açısı çok farklı. Bu iş bizim için parayı alıp, kenara çekilip sponsorluk süresi bitince o kapıyı çalmak değil; bizim ona ve onun bize değer katması. Onun için önümüze gelen kuruluşla değil, bize değer katacak, Trabzonspor'un büyüklüğüyle eş, bizim de ona değer katacağımız kurum ve kuruluşlarla sponsor olmasına önem gösteriyor. Ayrıca TAB Gıda'nın bir devlet kurumu olmaması da kafadaki soru işaretlerini gidermiştir. Taraftarımızın bizim sponsor anlaşması imzalamış olduğumuz her markaya, kurum, kuruluşa hassasiyet göstererek bu anlaşmayı ileri taşıyacağından kuşkum yok. Burada eksik olan bir şey var; zincirinizin içine 'hamsi burger' de koyarsanız çok başarılı bir iş olur. Bu sponsorluk anlaşmasının iki taraf için de hayırlı ve sürdürülebilir olmasını diliyorum" dedi."'TRABZONSPOR'UN PLANI ALTYAPIDAN OYUNCU YETİŞTİRİP, YARARLANIP VE PAZARLAMAK"Başkan Ağaoğlu, yönetim olarak altyapıya verdikleri öneme dikkat çekti ve göreve geldikleri zaman 3-5 sene sabır rica ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz şartlar, bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza biraz engel oldu. Yarışın içindeyiz. Yarışın içinde olduğunuz zaman tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Ancak galiba şunu yıkmaya başladık; 20 yaşındaki oyuncunun genç olmadığını gördük. 17 yaşındaki Felix, Avrupa'nın üst düzey takımlarında ilk 11 oynuyorsa, genç oyuncu kavramı 16-17 yaşına çekildi. Genç Serkan'ı, Rahim'i, maçlar el verdiğinde diğer gençleri sahaya sürerek tecrübe kazanmaları ve ileride maddi anlamda gelir sağlamak en önemli hedefimiz. Bir futbol takımı, futbol dışı işlerle fazla uğraşmamalı. Gayrimenkul, enerji, denizcilik işlerine girmemeli. Futbol takımı futbolcu satarak para kazanır. Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Trabzonspor'un ekonomisi 4 bilinmeyenli denklem değil. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro artı 3 milyon Euro'yla bu ülkenin altyapısından yetişen ve satılan bu ücretteki ilk oyuncu. Abdülkadir Ömür, 23 milyon Euro teklif gelen bir diğer oyuncumuz. Uğurcan Çakır, 20 milyon Euro teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon Euro'yu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdulkadir Parmak, Kerem, Sefa'yı dahil edersek daha da artıyor. Bir stopere 3 milyon Euro bonservis ödeyip, yıllık 2,5 milyon Euro maaş verdiğinizde eleştirilirsiniz. O stoper bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 150 bin Euro'ya oynuyor. Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor kulübünün hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır.""YARDIMCI HOCANIN DA KARİYERLİ OLMAZI LAZIM"Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in talebi doğrultusunda yardımcı antrenör alacaklarını belirten Ağaoğlu, yardımcılık yapacak hocanın da kariyerli olması gerektiğini vurgulayarak, "Oraya boşluk doldurmak veya görüntü vermek için birisi getirilmiyor. Henüz imza atılmadığı için isim vermeyeyim, hocalar kendi belirleyecek formatı. Sayın Ünal Karaman'ın ayrılışının üstünden 24 saat geçmemişken takımın teknik direktörünün kim olacağı sorularına altyapıdan gelen Hüseyin Çimşir ile devam edeceğimizi söyledik. Nasıl formatta çalışacaklarını ben biliyorum ama bu formatı belirleyen onlardır. Formatın ne olduğu değil ne kadar verimli olduğu önemli, gelecek hocanın hem teknik hem de scouting anlamında verimli olması bizim tercihimiz. Bizde yerleşik bir sistem vardı; yabancı antrenör gelir ve altına Türk hoca verilirdi, bazen. Biz onu Trabzon olarak tersine çevirdik, kondisyonerleri çıkarırsak bir Türk hocaya yardımcı hoca olarak Süper Lig'de ilk. Transferler ilgili olarak doğrudur, görüşmelerimiz var ama Ermin Bicakcic onlardan biri değil, bitmeyen senfoni gibi her transfer döneminde o isim gündeme gelir ve biterdi, sonra ara transferde tekrar gelirdi ama o oyuncu gündemimizde değil. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var, bizim 450 milyonluk bir boşluğumuz vardı oyuncuların ayrılmasıyla yuvarlak 800 Euro'lara geldik. Israrla transfer var mı diyorsunuz, para bu kadar. Bu paranın içerisine gerekliyse ve verimli olacaksa yapılacak olan transfer içindedir, bunu herkes anlasın. Geçen kış döneminde ocakta yapılan transferin yüzde yirmisi, o da tam değil, limitten dolayı atılmamış imzalar var. Geçen sene 100 harcandıysa bu sene 20 harcamak planlanıyor tahminimce de 15 harcanacak. Futbol eski futbol değil, sistem de öyle. Ben bunun Türk futbol yararına olduğunu bunun da ekonomik bir milat olduğunu düşünüyorum. İflasın eşiğine gelmiş Türk futbolunun dönüş yılı olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu"SOSA, ÇOK YETENEKLİ PROFESYONEL BİR SPORCU"Ağaoğlu, takım kaptanı Sosa'nın çok yetenekli, kapasiteli olduğunu da ifade ederek, "Aynı zamanda profesyonel, spor etik ve ahlakına harfiyen uyan bir sporcu. Ahlaklı, yetenekli kapasiteli ve aynı zamanda zeki bir sporcu. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; zeki, çevik ve sahada da ahlaklı. Takımımızın kaptanı, kendisinden çok şey beklediğimiz ve zaman zaman sakat olduğunda da her şeyini takıma veren bir oyuncu. Çok güzel söylemiş, takımın başkanı değilim diye. Ben de Sosa'nın menajeri değilim. Ama sezon başında menajeri Trabzon'a vereceğini söylemişti, Sosa'nın da böyle bir beklentisi yok, anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu biliyor ve hiç gitmeyecek gibi çalışan, takımı sahiplenen biri. Hüseyin'in kontratı bitmiyor henüz, Novak'la da. Verilen rakamlar sınırlı rakamlar, bunun üzerinde çıkma mümkün değil yoksa diğer oyunculardan kesmek zorundasınız. Kadro mühendisliği herhalde orada devreye girecek, bundan dolayı orada altyapıya önem vermek gerekiyor" dedi."KULÜPLERLE ALAKALI KAMUOYUNDA OLUMSUZ GÜNDEM VE GERGİNLİK YARATACAK SÖYLEMLERİN, KONUŞMALARIN İÇİNDE OLMAK HOŞ DEĞİL"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı programı izleyip izlemediği sorulan Ağaoğlu, "Ali Koç'un programını izledim ama hep beraber toplanıp konuşmamız gerekiyor, konuşuyorduk zaten. Bire bir konuşacağımız konuların basın ve toplum önünde konuşulması, tartışılması hoş değil. Kulüplerle alakalı kamuoyunda olumsuz gündem ve gerginlik yaratacak söylemlerin, konuşmaların içinde olmak hoş değil. Geldiğimizden beri ortamın yumuşaması, gerginliğin azalması, futbolun sahada oynanması ve bitmesi açısından çok çaba sarf ettik. Hiçbir kulübün, başkanının, hocasının, oyuncusunun ismini ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik. Kulüpler arasında sıkıntı olabilir, bu yine arada halledilir bir mesele, bunu bu şekilde çözmek yerine farklı yöntemlere başvurduğumuzda ülke adına, ülke futbolu ve spor adına sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz her zaman, her yerde, her şekilde söz konusu ülke futboluysa hemen hemen herkesle de konuştuk, bugün de konuşuruz, yarın da konuşuruz. Başkanlık, camia adına yüklenilmiş sorumluluktur, toplumun doğrusu neyse onu yaptığınızda şüpheniz olmasın doğru yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde kendi eksiklerini, yetersizliklerini gözden uzak tutmak için dikkati farklı noktaya çekmek adına gündem yaratmak gibi yanlışın içine düşmeyi asla istemeyiz. Geldiğimizden beri kendi işimizi yapıyoruz, rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz rakiplerimizi insanların önüne atmıyoruz. Sosyal medyada camialar, taraftarlar arası sıkıntılar çıkarmaya başladığınız anda belki günü kurtarıyorsunuz ama sporun barış, kardeşlik ruhuna ihanet etmiş olursunuz. Kurtardığınız gün sizin geleceğinizi kurtarmayabilir, dikkat etmek lazım. Camiamıza olduğu kadar ülke gençliğine de saygımız var, o yüzden popülariteden uzak söylediğim şartlarda, ölçülerde kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Her türlüsünü de yaparız, anladığım kadarıyla yeniden yapılandırma ve limitler hakkında bazı takımların sıkıntısı var. Ama zamanında bundan şikayet eden kulüpler de var, olsun fikri değişmiştir. Ortaya konulan kriterlere uyan bir tek Trabzonspor Kulübü var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."TRABZON ÇOK FARKLI BİR ŞEHİR"Trabzon'un çok farklı bir şehir olduğunu dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "81 ilimiz var, herhangi bir takım şampiyon olduğunda sadece Trabzon'da kutlama yapılmaz. Başka takım şampiyon olduğunda orada kutlama yapılmaz ki orada herkes Trabzonsporludur. Orada alınan her menü Trabzon'un kasasına gidecek ve orada başka menü de yenmez, mümkün değil. O açıdan bakıldığında karlı bir iş. Trabzon'u ve Trabzonspor'u ayrı tutmak lazım, onu büyük yapan bugünkü konumuna getiren, milyonların sevgilisi haline getiren birtakım farklı özelliklerdir. Yoksa büyüklük ve popülarite açısında bakınca diğer büyük takımları göz ardı etmek mümkün değil. Biz, farklı olduğumuz için farklıyız. Orada da farklı özellikler var; biri Trabzonspor'un anlamı içinde başkaldırı olarak buluyor, biri zenginlere karşı başkaldırı buluyor, biri benim gibi biri için ise kulüpte kişilik buluyor. Beni bir laboratuvarda analiz ettirsek bana yüzde 98'i bana Trabzonspor'un katkısı. Eğer Trabzon'da o 8 restoranda bin liralık ürün satılacaksa onun yetmiş lirası bizim kasaya gidecek, başka yere gitmesi mümkün değil" dedi.CANER DİKİCİ: SPORUN İÇİNDEYİZ VE SPORA HER ZAMAN DESTEK VEREN BİR TARAFIMIZ VARTAB Gıda CEO'su Caner Dikici ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Türkiye'de hızlı servis dendiğinde TAB Gıda akla geliyor, TAB, restoranlardan ibaret değil, kendi imalathanesine sahip olan dünyanın en büyük hızlı servis otoritelerinden biri. Sporun içindeyiz ve spora her zaman destek veren bir tarafımız var, hatırlayanlar bilir amatöre basketbola, EuroLeague'e sponsorluğumuz var. Buradan aldığımız cesaretle ve bu işleri destekleme kararımızla Türk futboluna da katkımız olsun diye değerli futbol kulüpleriyle bu kampanyayı başlattık. Bu sıradan bir sponsorluk anlaşması değil, bu iki tarafın da kazandığı siz taraftarlarca desteklenen bir ortaklık şeklinde ilerliyor. Biliyorsunuz son zamanlarda Türk sporuna sponsorların yaptığı katkı fazla ve tek seferlik bir sponsorluk anlaşması değil de işin sürdürülebilir olmasından yola çıktık ve bu amaca yönelik bir anlaşma. Trabzonspor az önce uyduğunuz şekilde aslında bir şehrin takımı olmaktan çok Türkiye'mizin takımı, sizin de söylediğiniz gibi 'Bize her yer Trabzon' gibi çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bizim de restoranlar ile her Trabzonluya her yerde ulaşmamız gerekir, 6 markamızla bu iş birliğinin olay olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda Trabzonspor'un ve bizim uzun süreler birbirimize faydalı ve değer katacak bir ilişki olduğunu tahmin ediyoruz. Trabzonspor ile yol arkadaşlığı yapmaktan çok mutluyuz.""TARAFTAR VE KULÜP ARASI KÖPRÜYÜZ"Caner Dikici tamamen güven içinde inşa edilmiş bir iş ortakları olduklarını ifade ederek, "Sattığımız menülerin izi var her zaman kontrol edilebilir. Bunun normal bir anlaşma olmadığını söyledik. Biz taraftar ve kulüp arası köprüyüz. Dolayısıyla Trabzonlu taraftarlar ne kadar menü alırsa kulüplerine o kadar destek oluyor. Net olarak yüzde 7'si kulübe gidiyor ve bu her ay sonu bu kadar menü satıldı diye açıklayacağız. Onun dışında Trabzonspor'a bir ödeme yapmadık, sadece sahasındaki reklam panolarını kullanırsak onun için konuştuk, anlaşma bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

Caner Dikici'nin açıklamaları

Kaynak: DHA