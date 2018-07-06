Trabzonspor'un İstediği Bakary Kone: Yakında Geliyorum

Trabzonspor stoper mevkiine takviye yapmak için yoğun çaba sarf ederken, görüşme yapılan isimlerden Bakary Kone ve Marcin Kaminski ön plana çıkmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar da yönetimin transfer çalışmalarına destek vermek için sosyal medya üzerinden harekete geçti. Taraftarlar, İspanyol ekibi Malaga'nın Burkino Fasolu stoperi Bakary Kone'ye de sosyal medyadan ulaşıp, "Türkiye'ye ne zaman geleceksin ve Trabzonspor'a gel" mesajları attı. Kone, taraftarların çağrısına olumlu yanıt vererek, "Çok yakın zamanda olacak" diye cevap verdi.

Kaminski

500 BİN EUROYA BİTEBİLİR

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Kone'nin gündemlerinde yer alan bir stoper olduğunu söyledi. Yönetimle Malaga arasında oyuncunun bonservisi konusunda görüşmeler devam ediyor. Malaga'nın 30 yaşındaki stoper için 800 bin euro bonservis bedeli istediği, Trabzonspor'un ise maksimum verebileceği rakam olarak 500 bin euroyu belirlediği öğrenildi. Oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Bu arada Trabzonspor'a gelmek isteyen Kaminski'nin de kulübüyle görüşerek, transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamasını isteyeceği öğrenildi.