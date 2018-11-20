Trabzonspor'un Gözden Çıkardığı Kucka'yı Torino İstiyor

Trabzonspor'da yüksek maliyetinin yanı sıra, düşük performansı nedeniyle istenmeyen Juraj Kucka için İtalyan temsilcisi Torino, yakın zamanda yönetiminin kapısını çalacak.

1 ASİSTİ VAR

Takvim'in haberine göre; Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.