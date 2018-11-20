Trabzonspor'un Gözden Çıkardığı Kucka'yı Torino İstiyor

İtalyan ekibi Torino, Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'nın transferi için yakın zamanda teklifte bulunacak.

Trabzonspor'da yüksek maliyetinin yanı sıra, düşük performansı nedeniyle istenmeyen Juraj Kucka için İtalyan temsilcisi Torino, yakın zamanda yönetiminin kapısını çalacak.

1 ASİSTİ VAR

Takvim'in haberine göre; Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.

Kaynak: Skorer

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