Trabzonspor'un Gözden Çıkardığı Kucka'yı Torino İstiyor
İtalyan ekibi Torino, Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'nın transferi için yakın zamanda teklifte bulunacak.
Trabzonspor'da yüksek maliyetinin yanı sıra, düşük performansı nedeniyle istenmeyen Juraj Kucka için İtalyan temsilcisi Torino, yakın zamanda yönetiminin kapısını çalacak.
1 ASİSTİ VAR
Takvim'in haberine göre; Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.
Kaynak: Skorer
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