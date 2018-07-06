Trabzonspor, Özer Hurmacı'nın Transferini Gündeme Aldı

Aykut Demir ve Ersun Yanal'dan sonra Özer Hurmacı'ya da tazminat ödemek zorunda olan Trabzonspor'da flaş gelişme...

Ay sonuna kadar Özer'e yaklaşık 5 milyon TL ödemesi gereken Fırtına, Osmanlıspor'la sözleşmesini feshedip bonservisini eline alan tecrübeli oyuncuyla masaya oturacak. Her fırsatta Trabzonspor'da yarım kalan bir işi olduğunu açıklayarak bir gün geri dönmek istediğini gösteren Özer'e, Ahmet Ağaoğlu yönetimi de haksızlık yapıldığını düşünüyor.

YÖNETİM ÖZER'İ TEKRAR KAZANMAK İSTİYOR

Kulübün içerisinde bulunduğu sıkıntılı durum da göz önüne alındığında yönetim, hem Özer'i yeniden kazanmak hem de tazminat ödemesini uzun vadeye yayma düşüncesinde.

1,5 MİLYON TL'LİK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Osmanlıspor'la sözleşmesini feshederken 1,5 milyon TL'lik alacağından vazgeçen ve bonservisini eline alan başarılı oyuncunun da yönetimden gelecek olan bu öneriyi kabul etmesi ve yeniden Trabzonspor forması giymeyi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.