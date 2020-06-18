Trabzonspor'a Nwakaeme şoku Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Sonuçlara göre, Nwakaeme'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA