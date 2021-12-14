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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi.

Trabzonspor Kulübü doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucunda, sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Nwakaeme'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.


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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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