Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor Kulübü doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucunda, sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Nwakaeme'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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