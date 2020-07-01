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Trabzonspor'a müjde, Galatasaray beklemede

Galatasaray'da Marcao dönüyor, Falcao ise yokTrabzonspor'da Ekuban, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak'ın durumu iyiSerhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor'a müjde, Galatasaray beklemede
01.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:54

Galatasaray'da Marcao dönüyor, Falcao ise yok

Trabzonspor'da Ekuban, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak'ın durumu iyi

Serhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU  / İSTANBUL,

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takımın kritik mücadelesi öncesinde eksik oyuncuların son durumu merak ediliyor.MARCAO DÖNÜYOR, FALCAO İSE YOKGeçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azalsa da iyi haberler de geliyor. Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun riske girmek istemediği ve bu yüzden kadroda yer almayacağı öğrenildi. Başakşehir maçında sakatlanan Lemina da yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalacak. Aynı maçta sakatlanan Linnes'in durumu ise iyi. Sarı kırmızılı takımda cezası süren Adem Büyük de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.TRABZONSPOR'DA KEYİFLER YERİNDESüper Lig'de iki haftada 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında kazanmak ve Başakşehir'in zorlu Fraport TAV Antalyaspor maçında puan kaybetmesiyle zirveyi geri almak istiyor. Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başlayan ligde puan kayıplarının yanı sıra sakatlık sıkıntısı da çeken bordo mavili takımda, sakatlık geçiren oyuncuların beklenenden erken dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Trabzonspor'un 3 önemli ismi Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak takımla çalışmalara başlarken, bu oyuncuların İstanbul deplasmanında takımla birlikte olacağı belirtildi. Cezalı olan Majid Hosseini ve Joao Pereira ise Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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