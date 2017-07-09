Trabzonspor'a Mesafe Tanımayan Forvet

Şu ana kadar savunma ve orta alanına takviye yapan Trabzonspor, bir yandan da forvet atağı için düğmeye bastı. Bordo-Mavililer'de başkan Muharrem Usta'nın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Gençağa Meriç'in Güney Amerika seferine çıkacağı öğrenildi. Gündemdeki isim ise Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de forma giyen ve 2019'a sözleşmesi olan Dorlan Pabon...



1.68 boyundaki 29 yaşındaki Kolombiyalı için Fırtına'nın 3 milyon Dolar'ı (11 milyon TL) gözden çıkardığı ve tarafların bu rakamlar üzerinden pazarlıklar yapacağı bildirildi. Meriç, gelişmeleri Başkan Usta ve teknik direktör Ersun Yanal ile paylaşacak, görüşmelere en kısa zamanda nokta konulacak.



Mesafe tanımaksızın atıyor!



Bordo-Mavililer'in gündemindeki oyuncu, boy dezavantajına sahip olsa da bu açığını inanılmaz şut özelliğiyle kapatıyor. Ceza sahası içinde tek vuruşlarda da etkili olan Pabon'u asıl öne çıkaran yeteneği ise mesafe tanımaksızın attığı goller.



Kaynak: Fanatık