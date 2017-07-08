Trabzonspor'a Medel'den Kötü Haber
Trabzonspor'da flaş Medel gelişmesi! Son olarak Kucka transferini bitiren ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trabzonspor'da flaş Medel gelişmesi! Son olarak Kucka transferini bitiren ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazette dello Sport'a göre; Gary Medel için CSKA Moskova ilk ciddi teklifini yaptı.
Inter'den ayrılmak isteyen Gary Medel'in, Trabzonspor ve CSKA Moskova dışında Espanyol, Boca Juniors gibi takımlardan da teklif aldığı belirtildi.
USTA: "INTER İLE ANLAŞTIK"
"Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık." diyerek konuşmasına devam eden Usta, "Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Oyuncu Konfederasyonlar Kupası'nda olduğu için henüz bugün görüşmeye başladık. Medel olmazsa 2 alternatifimiz hazır."
Inter ile 2018'e dek sözleşmesi bulunan Gary Medel geçtiğimiz sezon 31 maçta sahaya çıktı.