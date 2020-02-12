Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama

12.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:09

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için kara yoluyla Erzurum'a gitmek için yola çıkan Trabzonspor'da, taraftarlar Gümüşhane'nin Torul ilçesinde takımlarını coşkuyla karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği tarafından karşıladı. Torul'da takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.

Kaynak: DHA