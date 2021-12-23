Trabzonspor'a Edgar IE ve Vitor Hugo'dan kötü haber

Trabzonspor Kulübü, Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkan Yaşar Kibar Güven, şöyle konuştu;"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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