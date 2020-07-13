Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme
Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu.
13.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:40
Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu.
Bu sezon ligde 4 mağlubiyetinin 2'sini yeşil-siyahlılardan alan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine evinde 2-1 yenildi. Ligde evindeki Denizlispor yenilgisinden sonra 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisini yine yeşil-siyahlılar bozdu.Denizli, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada Trabzon'un şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurdu.
Kaynak: DHA