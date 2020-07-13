Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu.

Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu. Bu sezon ligde 4 mağlubiyetinin 2'sini yeşil-siyahlılardan alan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine evinde 2-1 yenildi. Ligde evindeki Denizlispor yenilgisinden sonra 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisini yine yeşil-siyahlılar bozdu.Denizli, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada Trabzon'un şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurdu.

Kaynak: DHA