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Trabzonspor'a coşkulu karşılama

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla kente dönen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Bu arada, taraftarların isteği üzerine otobüsten geri inen kaptan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak üçlü çektirdi.

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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