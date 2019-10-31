Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret

Trabzon'un şehir merkezine uzak ilçelerinde yaşayan çocuklar, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

31.10.2019 18:14
Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret

Trabzon'un şehir merkezine uzak ilçelerinde yaşayan çocuklar, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında ilkokul öğrencisi taraftarların, Trabzonspor Kulübünde misafir edildiği belirtildi.

TSYD'nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında minik öğrencilerin bugün Tonya ilçesinden Trabzon'a geldikleri aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gün içinde çeşitli spor tesisini gezen öğrenciler daha sonra Medical Park Stadyumu'nu ziyaret etti. Stadyum ziyaretinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen öğrenciler, başkanımız Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi."

Kaynak: AA
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