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Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Trabzonspor, kadrosuna da takviye yapmaya devam ediyor.

Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio
18.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:58

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Trabzonspor, kadrosuna da takviye yapmaya devam ediyor. Bordo mavili takım, Brezilya'nın Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva anlaşma sağladı. 

24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşan bordo mavili takım, transfer döneminde Anders Trondsen'den sonra 2'nci orta saha oyuncusunu da kadrosuna kattı. Orta sahada iki ayağını da etkili bir şekilde kullanan Flavio'nun ardından Karadeniz temsilcisi, hücum oyuncusu Oliver Burke ile de görüşmelerini sürdürüyor. 23 yaşındaki İskoç oyuncu ile de imza aşamasına gelen Trabzonspor, bir stoper ve bir orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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