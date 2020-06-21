Trabzonspor'a Alanya'da coşkulu karşılama Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, kente geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, kente geldi. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakası için kente geldi. Bordo-mavili takımı havaalanında çok sayıda taraftar karşıladı. Trabzonsporlu taraftarlar, kafileye otele gidene kadar eşlik ederek, meşaleler ve tezahüratlarla destek oldu.

Coşkulu karşılamanın ardından Trabzonspor, karşılaşma öncesi konaklayacağı otelde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA