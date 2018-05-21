Trabzonspor'a 7,7 Milyon Euroya Mal Olan Sosa, Bu Sezon Sadece 2 Asist Yapabildi
Milan'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3,2 milyon euro ödenen Jose Sosa, 2 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Trabzonspor'a Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu.
Arjantinli sezonu gol atamadan ve sadece 2 asistlik katkı ile tamamladı. Sosa'nın yüksek maliyeti ve takıma bir türlü uyum sağlayamaması nedeniyle talibi çıkarsa gönderileceği konuşuluyor.
BUYRUN MASAYA!
Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80-90 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, futbolcularla görüşmelere başlayacak.
Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.
YORUMLAR (6)
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trabzan uefa yamı gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynen aklın yolu bir ..transferde aracı para alıyor takımlar bu şekilde batıyor ..Alt yapıya önem verin olmadın almanyanın alt yapısın dan getirin beleş ağaya tam beleş..sosa alın dı niye ? eşek yüklü para ödendi bu ama bu görünen ya görünmeyen ..YAZIK YAZIK ..FB ile uyraşacaklarına trbz batıtdılar artık düzlüğe çıkmaları zor ...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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takim cokmu iyide sadece sosadan birsey bekleniliyorCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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sende suç yok sosa. sana kim sebep olduysa onun varya daaaaaaaaa :))) TRABZONLUYUZ BİZ İSTEMEZ PARA PUL HER ZAMAN HER YERDE ANTİ İSTANBULCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sosa Tanirim Oda Alejandro SosaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır