Trabzonspor'a 6.30'da Antrenman

MACARİSTAN kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, günün ilk idmanını sabah saatterinde yaptı.



Gün boyunca 3 antrenman yapacak olan bordo mavililer, güne yine erken başladı, saat 06.30'da gerçekleştirilen ilk çalışmayı aerobik koşu yaparak tamamladı. Trabzonspor günün ikinci çalışmasını öğle saatlerinde, akşam antrenmanını ise saat 19.00' da yapacak.



- Trabzon