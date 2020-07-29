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Trabzonspor, 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

Trabzonspor, 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı
29.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:24

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

Ekuban ve Novak sakatlandı

Trabzonsporlu futbolcular Caleb Ekuban ve Filip Novak, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Ekuban, baldırındaki sakatlık nedeniyle 40. dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.

Trabzonspor ceza sahasında başına aldığı darbe nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden Novak'ın yerine ise 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu. Filip Novak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sörloth sezonu 33 golle kapattı

Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı.

Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.

Kaynak: AA

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