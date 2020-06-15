Trabzonspor 8. kez COVID-19 testtinden geçti Trabzonspor'un her hafta rutin olarak uyguladığı Covid-19 testinde yine pozitif vakaya rastlanmadı.

Trabzonspor'un her hafta rutin olarak uyguladığı Covid-19 testinde yine pozitif vakaya rastlanmadı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan Covid-19 testlerinin sekizincisi yapıldı ve yine pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. (Gökmen Şahin/İHA) Kaynak: İHA