Trabzonspor 54 Yaşında!
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Trabzonspor 54 Yaşında!

Dugout - Haberler | Spor

2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 54 yaşında. Kulübün 54. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının önemli bir bölümü ülkemizde yaşanan yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Trabzon'da ise Atatürk Alanı'nda kısa bir etkinlik düzenlendi.

2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor, 54 yaşında. Kulübün 54. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının önemli bir bölümü ülkemizde yaşanan yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Trabzon'da ise Atatürk Alanı'nda kısa bir etkinlik düzenlendi.

Trabzonspor 54 Yaşında!

Kaynak: Dugout

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