Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
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Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısında galibiyet özlemini sonlandırmak için mücadele verecek.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısında galibiyet özlemini sonlandırmak için mücadele verecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

En son galibiyet 34 gün önce

Trabzonspor, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sivaspor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi; Kayserispor, Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken hanesine ise 5 puan yazdırdı.

En uzun seri 42 yıl önce

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor rakibine yenilmedi

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonpor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

Trondsen kararı Abdullah Avcı'da

Abdulkadir Ömür'ün ardından Trondsen'in de takıma katılması bekleniyor. Uzun süren sakatlığın ardından zaman zaman takımla birlikte çalışmalara katılarak durumu yakından takip edilen Norveçli oyuncu dün yapılan taktik çalışmasında takımla birlikte yer aldı. Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu kadroya alıp almama kararını maç günü vereceği öğrenildi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny" şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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