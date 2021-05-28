Trabzonspor, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sona eren 5 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sona eren 5 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz