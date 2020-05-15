Trabzonspor 45 Gün Sonra Antrenmanlara Başladı
Trabzonspor, salgın nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Trabzonspor, salgın nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.
Kaynak: Dugout