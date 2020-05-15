Trabzonspor 45 Gün Sonra Antrenmanlara Başladı Trabzonspor, salgın nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

Trabzonspor, salgın nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbazın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar. Kaynak: Dugout