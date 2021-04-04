Trabzonspor, 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti
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Trabzonspor, 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor, 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti

Süper Lig'in 32. haftasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

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Süper Lig'in 32. haftasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte 37 sezon sonra deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon iç sahaya göre dış sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligde topladığı 56 puanın 31'ni deplasmanda oynadığı maçlarda elde ederken, evinde ise 25 puan topladı. Rakiplerine misafir olduğu 16 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Deplasmanda 13 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Sivasspor karşısında elde ettiği beraberlikle birlikte deplasmandaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bordo-mavililer, söz konusu seri ile birlikte son 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Karadeniz temsilcisi, şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 11 mücadeleden ise beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 14 karşılaşmada yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor, Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puan çıkarabildi. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında ise 28 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 31 puan topladı. Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini Eddie Newton döneminde Fenerbahçe karşısında almıştı.

Dış sahada 8 maçta kalesini gole kapadı

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta kalesini gole kapadı. Newton döneminde 1 maçta kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'yla ise 7 mücadelede ağlarını gole kapadı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu gollerin 5'ni Avcı döneminde kalesinde görürken, 14 gol ise rakip filelere gönderdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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