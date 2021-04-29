Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
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Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı

Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Süper Lig'de 13 beraberlik elde eden Trabzonspor, 34 sezon öncesini yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de 13 beraberlik elde eden Trabzonspor, 34 sezon öncesini yaşadı.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezonki 13'ncü beraberliğine imza attı. Karadeniz ekibi en son 1986-87 sezonunda 13 beraberlik elde etmişti.

REKOR ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONDA

Trabzonspor, en çok beraberliği ise şampiyonluk yaşadığı 1978-79 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer 30 maçın oynandığı sezonda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyetle elde etmişti. Karadeniz ekibi 42 puanla şampiyon olmuştu.

EN ÇOK BERABERLİK ELDE ETTİĞİ SEZONLAR

Trabzonspor, 47 yıllık Süper Lig geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Lig'in 21 takıma çıkmasıyla da maç sayısının artmasıyla birlikte bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 64 puan topladı.

Karadeniz ekibi 2019-20 sezonunda 11, 2017-2018'de 10, 2014-2015'te 12, 2013-2014'te 11, 2002-2003'te 12, 1986-1987'de 13, 1985-1986'da 13, 1984-1985'de 14, 1982-1983'de 13, 1981-1982'de 15, 1979-1980'de 15, 1978-1979'da 16 ve 1974-1975'de 12 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 185 gündür mağlup olmadı.

DIŞ SAHADA ÜST ÜSTE 5'NCİ BERABERLİK

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçıyla birlikte dış sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021'de İstanbul'da Kasımpaşa'yı 2-1'le geçmişti. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer Büyükşehir Belediyespor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, Galatasaray ve Göztepe maçlarından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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