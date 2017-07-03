Trabzonspor 3 Yıllık Anlaşma Yaptı

Trabzonspor'un, uzun bir süredir transfer etmek için girişimlerine sürdürdüğü Milan'ın orta saha oyuncusu Juraj Kucka'da mutlu sona ulaştığı belirtildi.



A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 30 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



Kucka'nın önümüzdeki günlerde (Çarşamba ve Perşembe) kampa katılacağı ifade edildi. Trabzonspor'un da transferi resmi olarak hafta sonuna kadar açıklayacağı kaydedildi.