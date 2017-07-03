Trabzonspor 3 Yıllık Anlaşma Yaptı
Trabzonspor'un, uzun bir süredir transfer etmek için girişimlerine sürdürdüğü Milan'ın orta saha oyuncusu Juraj Kucka'da mutlu sona ulaştığı belirtildi.
Trabzonspor'un, uzun bir süredir transfer etmek için girişimlerine sürdürdüğü Milan'ın orta saha oyuncusu Juraj Kucka'da mutlu sona ulaştığı belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 30 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kucka'nın önümüzdeki günlerde (Çarşamba ve Perşembe) kampa katılacağı ifade edildi. Trabzonspor'un da transferi resmi olarak hafta sonuna kadar açıklayacağı kaydedildi.
Kaynak: Sporvadisi.com