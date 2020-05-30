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Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Pereira, Hosseini ve Bilal Başakçıoğlu'nun sözleşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi
30.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:07

Trabzonspor, Pereira, Hosseini ve Bilal Başakçıoğlu'nun sözleşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulübün 3 futbolcu için KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro da Silva Pereira ile bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak 25 bin Euro ödenecektir."

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ödenecektir. Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir." - TRABZON

Kaynak: İHA

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