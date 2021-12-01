Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da yapılan antrenmana, Fatih Karagümrük maçı sonrası Trabzon'a dönmeyerek geceyi İstanbul'da geçiren teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı. Teknik direktör Avcı, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.