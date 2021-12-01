Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor
Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da yapılan antrenmana, Fatih Karagümrük maçı sonrası Trabzon'a dönmeyerek geceyi İstanbul'da geçiren teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı. Teknik direktör Avcı, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.

Adana Demirspor hazırlıklarının ikinci gününde, Djaniny, Erce Kardeşler ile Trondsen sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gaziantep FK maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Erce Kardeşler'in tedavisi sürerken, Djaniny'nin sol, Trondsen'in ise sağ ayağında ödem olduğu öğrenildi.

Çalışmalar sırasında İsmail Köybaşı ise geçici bir sakatlık yaşadı. Kısa sürede toparlanan Köybaşı idmana kaldığı yerden devam etti.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

 İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title