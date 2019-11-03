Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu

03.11.2019 11:25

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 258 günlük rüya bozuldu. Bordo-mavililer sahasındaki 10'ncu maçında yenilerek zirve yolunda önemli yara aldı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer kadro derinliğini kaybetti. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek ödedi. Bordo-mavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sahasında oynadığı 10'ncu maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

2018-19 sezonu

Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor

Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor

Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya

Trabzonspor 4 - 2 Kayserispor

Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş

2019-20

Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Trabzonspor 4 - 1Beşiktaş

Trabzonspor 4 - 1Gaziantep FK

Trabzonspor 0 - 1 Göztepe

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA