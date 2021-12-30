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Trabzonspor, 2021 yılını Abdullah Avcı ile iyi bitiriyor

Trabzonspor, 2021 yılını Abdullah Avcı ile iyi bitiriyor
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılını iyi şekilde bitiriyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılını iyi şekilde bitiriyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılında ligde 44 maç, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 karşılaşma olmak üzere toplam 50 resmi karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor, bu maçlarda 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

50 resmi karşılaşma

Karadeniz ekibi, ligde 44 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü. Trabzonspor, bu dönemde Süper Kupa'yı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek müzesine getirdi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek bu sezon kupada son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde mağlup oldu.

Ligde 7 puanlık fark

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider bitirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Bordo-mavililer, ilk yarıda 36 golle ligin en fazla gol atan takımı, 14 golle de en az gol yiyen takımı oldu. Karadeniz ekibi, ilk yarıda 14 galibiyetle en fazla galip gelen, 1 mağlubiyetle de en az mağlup olan takım konumunda bulunuyor.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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