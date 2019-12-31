Trabzonspor, 2019 yılında 25 galibiyet aldı

31.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:16

Trabzonspor, 2019 yılında oynadığı 50 resmi maçın yarısını kazandı.

Bordo-mavililer, 2019 yılı içerisinde 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda oynadığı 17 lig maçında ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılırken UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, böylelikle toplam 50 resmi maçta 25 galibiyet ve 12 beraberlik elde ederken, 13 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki başarısı

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlarken 3 sezon sonra Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonun ilk yarısını da 32 puanla 3. sırada kapattı, son 9 sezonunda en iyi ilk yarı derecesine ulaştı.

Avrupa'ya iyi başladı, kötü bitirdi

Trabzonspor, 3 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag, play-off turunda da Yunanistan temsilcisi AEK'yı eleyerek tarihinde 3. kez gruplara katılma hakkı elde etti.

Bordo-mavililer, C Grubu'nda Getafe, Krasnodar ve Basel'in bulunduğu grupta 1 puanla son sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, 2019 yılında tüm maçlarını çıktığı teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavililer, 1 Haziran 2018 tarihinde göreve getirdiği Ünal Karaman ile 1,5 sezonluk sürede oynanan 70 resmi maçta 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Kupa hasreti sürüyor

Trabzonspor, 2019 yılını kupasız kapadı.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, kupaya hasret kaldı. 5 Mayıs 2010'da oynanan bu karşılaşmada kupayı kaldıran bordo-mavililer, uzun süredir hasret çekiyor.

Trabzonspor, kupa hasretini 2020'de bitirmek için mücadele verecek.

Kaynak: AA