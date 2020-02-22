Trabzonspor: 2-2

22.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:09

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül , Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens (Dk. 64 Diaby), Boateng (Dk. 78 Boyd), N'Koudou (Dk 87 Necip Uysal), Burak YılmazTRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Guilherme (Dk 86 Bilal Başacıkoğlu), Ndiaye, Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet), SörlothGOLLER: Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş) - Dk. 5, 90+1 Sörloth (Trabzonspor) SARI KARTLAR: da Costa, Campi (Trabzonspor) - Necip Uysal, Elneny (Beşiktaş)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 37 puan ile 7'nci sırada kaldı.

5'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan N'diaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.27'nci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında N'Koudou ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı. Aynı dakikada içinde kullanılan kornerde arka direkte topa buluşan Boateng'in yarım volesinde top az farkla auta gitti.32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Doğan'ın ortasında Sturridge topu indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumda topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda top üstten auta gitti.35'inci dakikada Boateng'in pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Sert şutunda kaleci Uğurcan topu tokatladı. 45+3'üncü dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Boateng ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner pasını ceza sahasındaki Atiba'ya aktardı. Atiba penaltı noktasındaki Burak Yılmaz'ı görü. Burak'ın sol ayağına aldıktan sonra dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.50'nci dakikada Atiba ile yaptığı verkaç sonrasında sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Elneny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.56'ncı dakikada sağ tarafta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında penaltı noktasındaki Burak Yılmaz kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.57'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Ön direkte Boateng'in ayak koyduğu top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.62'nci dakikada Uğurcan mükemmel bir kurtarış yaptı. Sağ kanattan gelişe atakta Gökhan ortasını yaptı .Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Elneny, şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, köşeye giden topu son anda kornere çeldi.64'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Boanteng'in kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Gökhan Gönül'ün şutunda kaleci Uğurcan çeldi. Altı pasta topu önünde bulan Vida'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.85'inci dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Gaston Campi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Atiba Hutchinson'a çarparak kaleye yönelen topu Loris Karius son anda kornere çeldi.86'ncı dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen siyah-beyazlıları atağında Tyler Boyd'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Kevin N'Koudou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.90+1'nci dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Bordo-mavililerin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ekuban'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sörloth bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Kaynak: DHA

- İstanbul