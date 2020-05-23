Trabzonspor, 1976 yılındaki ilk şampiyonluğun yıl dönümünde mesaj yayımladı Trabzonspor Kulübü, futbol takımının 23 Mayıs 1976 tarihinde yaşadığı şimdiki adıyla Süper Lig'de ilk şampiyonluğunun yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının 23 Mayıs 1976 tarihinde yaşadığı şimdiki adıyla Süper Lig'de ilk şampiyonluğunun yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "O gün bir şehir Türk futbolunun tarihini değiştirmişti! İnanıyoruz, bu coşkuyu yeniden yaşayacağız! 23 Mayıs 1976" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA