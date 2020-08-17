Trabzonspor 17 Ağustos depremi Marmara Depremi için anma mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.
17.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:35
Trabzonspor Kulübü, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara depreminin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA