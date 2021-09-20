Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı - Haberler
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Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilke imza attı

Zirve yarışında bir engeli daha geride bırakan Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı.

Zirve yarışında bir engeli daha geride bırakan Trabzonspor, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı. Bordo-mavililer 2008-2009 sezonunda 5 maçta 13 puan toplamıştı.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında zorlu bir deplasmanı daha 3 puan alarak geride bıraktı. Ligde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına gelen deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra dış sahada çıktığı 19 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise son 12 sezonun en çok puanına ulaştı. İlk 5. haftalarda en son 2008-2009 sezonunda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 13 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezonda 13 puana ulaşarak son yılların en çok puanına ulaştı.

TRABZONSPOR'UN SON YILLARDA ELDE ETTİĞİ PUANLAR VE SIRALAMASI İSE ŞÖYLE OLUŞTU

2008-2009 13 puan 1 sıra

2009-2010 7 puan 10 sıra

2010-2011 10 puan 2 sıra

2011-2012 8 puan 7 sıra

2012-2013 8 puan 7 sıra

2013-2014 9 puan 7 sıra

2014-2015 4 puan 16 sıra

2015-2016 10 puan 3 sıra

2016-2017 6 puan 11 sıra

2017-2018 8 puan 9 sıra

2018-2019 7 puan 7 sıra

2019-2020 6 puan 9 sıra

2020-2021 5 puan 14 sıra

2021-2022 13 puan 2 sıra

(Gökmen Şahin/İHA)

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